Bakan Kurum: Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki fırtına ve hortum felaketleri ile ilgili rakamları açıkladı. Kurum, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve küçük sanayi kooperatifi anahtar teslim törenine katılmak için Karaman'a geldi. Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret eden Bakan Kurum, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum sonucu oluşan felaketlerle ilgili rakamlar paylaştı. Kurum, " Önceki gün Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde meydana gelen hortum afetinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralandı. 1 vatandaşımızın ise kayıp bilgisi var. Arama çalışmaları devam ediyor. Buradan vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Antalyamıza geçmiş olsun. Antalya'da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca'da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.



- Karaman

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