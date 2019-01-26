Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp/ Fotoğraflar

Bakan Kurum: Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp/ Fotoğraflar

55 dakika önce

Bakan Kurum: Antalya'daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp / Fotoğraflar.

Bakan Kurum: Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp/ Fotoğraflar, System.String[]
Bakan Kurum: Antalya'daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp/ Fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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