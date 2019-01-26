Bakan Kurum, Antalya'daki Hortuma İlişkin, Kumluca Bölgesinde 2 Binanın Yıkıldığını, İl Genelinde...
1 saat önce
Bakan Kurum, Antalya'daki hortuma ilişkin, Kumluca bölgesinde 2 binanın yıkıldığını, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu söyledi.
Bakan Kurum, Antalya
'daki hortuma ilişkin, Kumluca
bölgesinde 2 binanın yıkıldığını, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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