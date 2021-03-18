Bakan Kurum: Artvin'de yanan evlerin yerine yenilerini inşa edeceğiz - Son Dakika

Bakan Kurum: Artvin'de yanan evlerin yerine yenilerini inşa edeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" ifadesini kullandı.

ANKARA,