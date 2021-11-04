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BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK - Son Dakika

BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK

04.11.2021 16:05

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Eyüpsultan'da bulunan medya binasında gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan Bakan Kurum, Biz tüm bakanlıklarımızla beraber bugüne kadar şu müzakereyi yürüttük; biz bir ülkeyiz, dolayısıyla iklim finansmanına erişim noktasında diğer ülkelere yapılanın aynısının ülkemize de, Türkiye'ye de yapılması gerektiğini ifade ettik. Bu çerçevede bize yapılan haksızlığın giderilmesini söyledik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, diğer ülke liderleriyle yapmış olduğu müzakereler, bizim, bakanlıkların muhataplarımızla yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde aslında önemli bir kazanım elde ettik. Yani iklim finansmanından alamadığımız, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine, yine sektörlerimize yarayacak desteği alternatif olarak biz yine Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Almanya'nın da içinde olduğu ve toplamda 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmana eriştik. Bu çerçevede bize yapılan haksızlığın giderilmesi sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya aslında iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, yeşil dönüşümün, kalkınmanın haberini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilan etti dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN YIL SONUNDA İHALE YAPILACAK

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi konusunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin de bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ ÇALIŞMALARI

Kurum, müsilajda gelinen son nokta konusunda ise, iklim değişikliğinin tüm dünyada hissedildiğine dikkat çekerek, ülkemizde de son yıllarda afetlerin sayısının artığına dikkat çekerek, Müsilajda aslında iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem iklim değişikliği, hem denizdeki durağanlık, Marmara Denizi'ndeki kirlilik müsilajın oluşmasının sebeplerinden birkaçı, en önemli etkenleri. Çok önemli bir süreç yürüttük, koordinasyon kurulu çerçevesinde aslında Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız, tüm Marmara'ya kıyısı olan illerimizle, bir örnek çalışma yürüttük. 'Marmara Denizi hepimizin' diyerek müsilajın toplanmasına ilişkin önemli adımlar attık. Yaklaşık 11 bin metreküp müsilajı toplayıp bertaraf ettik. Şimdi denizlerimizde, kıyılarımızda müsilaja rastlamıyoruz. Bu önemli bir çalışmaydı. Tabi stratejik plan çalışmasında atacağımız adımlar var. İnşallah 2024 yılına kadar, gerek arıtma tesislerimizin sayısının artırılması, gerek teknolojilerinin geliştirilmesi, Marmara Denizi'mizi korunan alan ilan ederek, sürekli ölçüm cihazlarıyla gerek karasal, gerek arıtma tesisindeki kirleticilerin, deniz kaynaklı kirleticilerin hepsini de an be an takip edeceğiz. Bu stratejik planın uygulanmasının destekçisi ve takipçisi olacağız. Marmara Denizi'nin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede önemli denetimler yürütüyoruz, 88 bin denetim yaptık, bu kapsamda 118 milyon lira idari para cezası kestik, 135 işletmenin faaliyetini durdurduk diye konuştu.

BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK
BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK
BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK
BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK

Atatürk Havalimanı, Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İHALESİ BU YIL SONUNDA YAPILACAK - Son Dakika
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