BAKAN KURUM ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'Nİ KONUTA, TİCARETE, İMARA AÇMIYORUZ -1

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan millet bahçesinin ilk etabının 2023 mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, 'Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz. Ticarete, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Bu çerçevede ilk etabımızı da fethin 570'inci yıl dönümünde vatandaşımıza armağan edeceğiz dedi.

Kurum, bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti. Havalimanında yapılan örnek millet bahçesini gezen Bakan Kurum, ardından yapılacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, herkesi 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek fetih ve fidan dikim törenine de davet etti.

PAZAR GÜNÜ MİLLET BAHÇESİNİ İLK FİDANLARLA BULUŞTURUYOR OLACAĞIZ

27 Mayıs askeri darbe girişiminin 62'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, konuşmasına tüm şehitleri ve bugün vesilesiyle Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ederek başladı.

Bakan Kurum, 'Pazar günü burada büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fethin 569'uncu yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Büyük bir coşkuyla da pazar gününü bekliyoruz. Bu manada gerçekten bu son 10 gündür tüm söylemlere, tüm ithamlara rağmen valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, arkadaşlarımızla birlikte milletimizle birlikte büyük bir coşku içerisinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah pazar günü tüm milletimizle birlikte hem fethimizi kutlayacağız hem de burada yürüme mesafesinde bütün vatandaşlarımızın geleceği, burada hoş vakit geçireceği, millet bahçesini ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız dedi.

YAPILMASI GEREKEN HER ŞEY VATANDAŞIMIZIN HUZURU İÇİN YAPILIYOR

Kurum, muhalefetin tüm söylemlerine rağmen çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, 'Muhalefetin tüm söylemlerine rağmen biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz, bu güzellikleri yapacağız. Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, mutlulukla vakit geçirecek diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna olmaz diyor.. Biz 50-60 yıllık İstanbul'umuzun simgesi, ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz diyoruz. Çınar ağaçlarını dikeceğiz, Bu çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde oturacak diyoruz. Olmaz diyorlar. Şurada hemen şuracıkta 350 yıllık zeytin ağacımızla şehitlerimizi, ölümsüz şehitlerimizi temsil edecek zeytin ağacımızı diktik. Onları yad edeceğiz, onları anacağız diyoruz. Onlar olmaz diyorlar. Onlar olmaz, yapamazsınız diye dursunlar. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye göstermek istiyorum ki 8 bin metrekarelik bu alan yapacağımız 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın aslında bir nevi örneğidir. Bir nevi küçük bir örneğidir. Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsunlar, içleri rahat olsunlar. Burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın huzuru için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu için yapılıyor diye konuştu.

BU ALANI KONUTA, İMARA, TİCARETE AÇMIYORUZ

Bakan Kurum, 'Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz. Ticarete, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda huzur içerisinde onlara yardım edeceğiz, onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak ifadelerini kullandı.

PROJELER TANITILACAK, KONSERLER GERÇEKLEŞECEK

Pazar günü gerçekleşecek fetih şöleni ve fidan dikiminin bir önemine daha değinen Kurum, 'Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye, çevreye sevdalı Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bizim her türlü çevre projemize destek veren Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu projeleri tanıtacağız, bilgilendireceğiz ve en önemlisi de ülkemizin 2053 ilişkin iklim değişikliğine ilişkin net sıfır emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor olacağız. Türkiye'nin en büyük en değerli İstanbul'un akciğeri olacak ve en büyük millet bahçesi olacak, millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Programımız şölen havasında geçecek. Ecdadımızı yad edeceğiz. Etkinliklerimiz olacak ve bunların çerçevesinde çocuklarımız, gençlerimiz burada çevre ve doğa sevgisini kazanacaklar dedi.

Kurum, pazar günü etkinlik ve konserlerin gerçekleşeceğini de ifade etti.

İLK ETABI 2023 MAYIS AYINDA HİZMETE SUNULACAK

Türkiye'yi pazar günü için Atatürk Havalimanı'na davet eden Bakan Kurum, '8,5 milyon metrekarelik bir alan, bir pistimizi Atatürk Havalimanımızı koruyoruz. Koruduğumuz alan dışındaki 5 milyon yaklaşık 36 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak tasarladık. Buradaki hangarlar, limandaki yapılar, bütün mevcuttaki yapıları koruyarak bir proje tasarladık. Kültür merkezine, sanat atölyesine, müzeye çeviriyoruz. Bu manada da kıymetli bir yaşam alanı olacak. Herkesin burada ihtiyacını gidereceği bir alan haline gelecek. Bu çerçevede ilk etabımızı da fethin 570'inci yıl dönümünde vatandaşımıza armağan edeceğiz. Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız 40-50 yıllık ağaçlar olacak diye konuştu.