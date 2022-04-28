BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

28.04.2022 00:17
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iftar programının ardından Ulu Cami'de teravih namazı kıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iftar programının ardından Ulu Cami'de teravih namazı kıldı. Daha sonra Bakan Kurum AK Parti İl Başkanlığı tarafından İnönü Bulvarı üzerine kurulan stantta vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. İnönü Bulvarı'nda vatandaşları selamlayan Bakan Kurum, cadde üzerinde erik ve çilek satan seyyar satıcıdan meyveleri, Sevgi Evleri'ndeki çocuklara verilmek üzere satın aldı. Bakan Kurum son olarak bir dondurmacıda durarak halka dondurma ikram etti.

BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

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BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ BAKAN KURUM: ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ BAKAN KURUM: ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ - Son Dakika
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