Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü (1)

Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü (1)

29 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü (1), System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:23 Kaynak: DHA

Trabzon, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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