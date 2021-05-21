Bakan Kurum: "Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarımızı başlattık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
Kaynak: AA
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