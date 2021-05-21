Bakan Kurum: "Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarımızı başlattık" - Son Dakika

"Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

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