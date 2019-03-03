Bakan Kurum: "Bakanlık Olarak Cumhurbaşkanımızın Talimatı Çerçevesinde Artık Belediyelerde 7 Gün 24...
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi detaylar -Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil...
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un gelişi detaylar
-Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti
yönetimi, MHP
yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:39 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz
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