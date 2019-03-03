Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Bakanlık Olarak Cumhurbaşkanımızın Talimatı Çerçevesinde Artık Belediyelerde 7 Gün 24...

Bakan Kurum: "Bakanlık Olarak Cumhurbaşkanımızın Talimatı Çerçevesinde Artık Belediyelerde 7 Gün 24...

40 dakika önce

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi detaylar -Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi detaylar
-Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:39 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Murat Kurum, Politika
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

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