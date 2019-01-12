Bakan Kurum, Balıkesir'de
49 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve açılış için Balıkesir'e geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, bir dizi ziyaret ve açılış için Balıkesir
'e geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve incelemeler için Balıkesir'e geldi. İlk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum'u, Vali Ersin Yazıcı
ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri karşıladı. Makamda kendisine Yağcıbedir Halısı hediye edilen Bakan Kurum, teşekkürlerini sundu.
Kurum müdürleri ile Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak olan Bakan Murat Kurum, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Bakan Kurum, programına Bigadiç
, Sındırgı
ve İvrindi
ilçelerindeki temasları ile devam edecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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