Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu

08.10.2020 17:51

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Levent'te inşaat çalışmaları süren Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne ilişkin, "Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Türkiye'nin en büyük leventlerinin ve denizcilerinin adına yakışır bir camiyi burada, İstanbulumuz'da yaptığımız tüm eserlerimizde olduğu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Levent'te inşaat çalışmaları süren Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne ilişkin, "Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Türkiye'nin en büyük leventlerinin ve denizcilerinin adına yakışır bir camiyi burada, İstanbulumuz'da yaptığımız tüm eserlerimizde olduğu gibi vatandaşımıza söz verdiğimiz şekliyle 2022 yılı sonu gelmeden bitirip teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ten bilgi aldı.

Şantiye alanını gezen Bakan Kurum, yetkililerle caminin yapımına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Camimiz Levent Mahallesi'nde Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde 18 bin 500 metrekarelik alanda yükseliyor. Toplamda 57 bin metrekarelik inşaat alanına sahip ve 4 bodrumdan oluşuyor. 4 bodrum da 50 bin metrekarelik inşaat alanı var, o inşaat alanının da yaklaşık yüzde 40'ını tamamlamış durumdayız. Bodrumlarımızda bölgeye hitap edecek kapalı otoparklarımız, tezhip ve sanat atölyelerimiz, bölgenin gençleri, çocukları ve kadınlarına hizmet verecek çok amaçlı salonlarımız, kitap kafemiz ve gençlerin kitap okuyup ders çalışabileceği hem de kıraathane içerisinde vakit geçirebilecekleri, Türkiye'de ve dünyada örnek olacak bir camimiz olacak inşallah." diye konuştu.

Toplamda 20 bin cemaat kapasiteli olacak olan caminin cuma namazlarında selatin cami görevini üstleneceğine dikkati çeken Bakan Kurum, cami bittiğinde yapının, bölgeye, iş merkezlerine ve vatandaşlara hizmet edecek aynı zamanda depremde bir toplanma alanı görevi üstlenecek önemli bir eser olacağını kaydetti.

Bakan Kurum, "İnşallah Barbaros Hayrettin Paşa'nın adına, Türkiye'mizin en büyük leventlerinin ve denizcilerinin adına yakışır, bir camiyi burada, İstanbulumuz'da yaptığımız tüm eserlerimizde olduğu gibi, vatandaşımıza söz verdiğimiz şekliyle 2022 yılı sonu gelmeden bitirip teslim edeceğiz. Burası tamamen bölgeye ve İstanbul'a hitap edecek çok amaçlı bir eğitim ve kültür tesislerinin de içinde bulunduğu önemli bir eser olarak hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, İstanbul'da beklenen dolu yağışı ile ilgili iklim değişikliğinin etkilerini daha sık hissetmeye başlanıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Yağış miktarlarının artması, şiddeti ve sıklığı ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi hissedilir hale geldi. Bu kapsamda iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek amacıyla ülkemizin 7 bölgesine ilişkin eylem planı hazırladık. Yine 30 büyükşehir belediyesiyle yerel bazda, eylem planları hazırlıyoruz. İstanbullu hemşehri ve kardeşlerimize uyarımız yoğun yağış alınan günlerde, meteorolojinin ve uyarılarını dikkate almak suretiyle tedbiri elden bırakmamak lazım. Biz de yerel yönetimlerimizle birlikte kararlılıkla iklim değişikliğinin etkilerini şehirlerimizde en aza indirecek çalışmaları inşallah yapıyor olacağız."

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu

Barbaros Hayrettin Paşa, Türkiye, İnşaat, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemede bulundu - Son Dakika

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