Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti

07.03.2021 17:39
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Bir dizi ziyaret ve toplantılar için Bartın'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Üniversitesi'nin kalite ve bölge odaklı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Bir dizi ziyaret ve toplantılar için Bartın'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Üniversitesi'nin kalite ve bölge odaklı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bulunmak için geldiği Bartın'da, Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Burada Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ve akademisyenler tarafından karşılanan Bakan Kurum'a Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

"4 yılda 3 kata varan bir yükseliş gösterdik"

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin son yıllarda önemli bir gelişim sergilediğini aktararak "Gayretlerimiz sonucunda bilimsel alandaki başarılarımız kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Yükseköğretim kurumlarının uluslararası saygın dizinlerde yapmış oldukları yayınlara ait analizlerde Üniversitemiz, 4 yılda 3 kata varan bir artış gösterdi" dedi.

"Başarılarımız uluslararası sıralama kuruluşlarının göstergelerine yansıdı"

Ortaya konan performans ve buna bağlı sonuçların bir takım çalışması olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, "Üniversitemizin tüm bileşenleriyle gösterdiğimiz gayretler uluslararası sıralama kuruluşlarının göstergelerinde de pozitif olarak yansıdı. SCI, SSCI ve AHCI kapsamına giren dergilerde 2017 yılında 92 uluslararası yayını bulunan Üniversitemiz, 2018 yılında 146, 2019 yılında ise 216 yayına ulaştı. Bartın Üniversitesi 2020'de ise 254 makale sayısına ulaşmayı başardı. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları'nda ise 2017'den itibaren 4 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 968 basamak birden yükselmeyi başardık. SCImago Kurumlar Sıralaması'nda (SIR) 2020 yılında ilk defa sıralamaya değer bulunan üniversiteler arasına girdik. Üniversitemiz, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 605'inci sırayı paylaştı" diye konuştu.

"Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz"

Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunduğunun da altını çizen Rektör Uzun, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında Üniversitemizin ihtisaslaşmaya hak kazandı. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine ve 'Yeni YÖK' anlayışına uygun olarak, kaliteyi, uluslararasılaşmayı ve ihtisaslaşma kapsamında bölgeyi önceleyen bir anlayışla tüm paydaşlarımızla birlikte gayret göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum övgüyle bahsetti

Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerinin altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Bartın Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar ve aldığı başarılardan övgüyle bahsetti.

Yükseköğretim kurumlarının bir şehrin ve bölgenin kalkınmasındaki önemine değinen Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'nin Filyos Vadisi Projesi ve çevresinde gelişebilecek sektörlere ilişkin "Akıllı Lojistik", "Akıllı Liman", "Akıllı Endüstri" ve "Akıllı Şehirler" alanında yapılacak çalışmalarla bölgesine değer katacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Ziyarette; Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri Halil Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer aldı. - BARTIN

Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bartın Üniversitesi, Murat Kurum, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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