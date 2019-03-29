Bakan Kurum, "Basın Buluşması" Programında Konuştu
13 dakika önce
Bakan Kurum, "Basın Buluşması" programında konuştuKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Basın Buluşması programına katıldı.
Bakan Kurum, "Basın Buluşması" programında konuştu
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Basın Buluşması programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
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