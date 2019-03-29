Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, "Basın Buluşması" Programında Konuştu

Bakan Kurum, "Basın Buluşması" Programında Konuştu

13 dakika önce

Bakan Kurum, "Basın Buluşması" programında konuştuKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Basın Buluşması programına katıldı.

Bakan Kurum,
Bakan Kurum, "Basın Buluşması" programında konuştu

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Basın Buluşması programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

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