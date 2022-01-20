Bakan Kurum Başkan Böcek'i ağırladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, Antalya kent bütününü ilgilendiren, 19 ilçeyi kapsayan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının onay sürecini görüştü.

Böcek, Antalya'yı geleceğe taşımak adına hazırlanan proje ve planların hızla hayata geçirebilmesi için Ankara'da ilgili bakanlıklar nezdinde takibini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara'da temaslarda bulunan Başkan Muhittin Böcek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi tarafından hazırlanıp bakanlığa sunulan, Antalya'nın 19 ilçesini kapsayan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının onay sürecini görüştü. Başkan Muhittin Böcek, plan detaylarıyla ilgili Bakan Murat Kurum'la görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, "İlgi ve alakaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Antalya'mız için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(İHA)