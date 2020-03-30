Bakan Kurum, Başkan Yılmaz ve başkanlar ile telekonferans yaptı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Başkan Yılmaz ve başkanlar ile telekonferans yaptı

6 saat önce

Bakan Kurum, Başkan Yılmaz ve başkanlar ile telekonferans yaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanı ile birlikte telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Başkan Yılmaz ve başkanlar ile telekonferans yaptı

BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanı ile birlikte telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, Koronavirüs ile; sağlık, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç açıdan mücadele ettiklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ekibiyle, Koronavirüs (Covid-19) gündemiyle ilçe belediye başkanlarıyla beraber telekonferans sistemi aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılarak belediye başkanlarının yaptığı çalışmaları dinledi ve taleplerini not aldı.

Mücadele üç açıdan ele alınıyor

Covid-19 virüs hastalığı başladığı günden bu yana birlik ve beraberlik içerisinde tüm ilçe belediye başkanlarıyla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe belediyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, bunu da vatandaşın görüp takdir ettiğini söyledi. Koronavirüs ile mücadeleyi üç açıdan ele aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Birinci önceliğimiz sağlık açısından yaptıklarımız ve yapacaklarımız, ikincisi sosyal olarak hayatın içerisinde yaşanan problemlere birinci derece müdahale edilmesi, üçüncüsü ise bu işlerin ekonomik kısmıdır" dedi.

Balıkesir kenetlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile konuşan Başkan Yılmaz, "Valimizle, kaymakamlarımızla, 20 ilçe belediye başkanımızla; kurumlarımızı da dahil ederek bütün sorunların üstesinden gelemeye çalışıyoruz. Sosyal infial meydana getirecek her türlü konuyu titizlikle ele alıp uygulamaya geçiyoruz. Yaklaşık 120 dezenfeksiyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz şehrin her tarafını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Talep geldiği takdirde ekiplerimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam" dedi.

"Her türlü desteği de sağlamaya hazırız"

Balıkesir'de Koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için telekonferansa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde tüm belediye başkanlarının Koronavirüs ile ilgili son derece ciddi tedbirleri aldığını ve yaklaşık iki haftalık süreçte etkin bir şekilde çalışmalar yürütülürse ondan sonraki zamanda daha da az etkileneceklerini söyledi. Belediyelerin kaynak ve hizmet noktasında yapılması gereken ne varsa bakanlık olarak destek verdiklerini vurgulayan Bakan Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bu güne kadar gelmiş olduğumuz çalışmaları daha da etkin bir şekilde yapıyoruz. Projelerimize, yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Koronavirüs ile ilgili tedbirleri almak iş yapmamak anlamına gelmiyor. Sonuçta ülkenin üretmesi, istihdam sağlamamız gerekiyor, bu noktada da belediyelerimizle ortak çalışmamız lazım. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ilçe belediyelerimizin yanındayız ve yapılması gereken her türlü desteği de sağlamaya hazırız" dedi.

Bakan Kurum, Başkan Yılmaz ve başkanlar ile telekonferans yaptı

Muhittin Yücel, Murat Kurum, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:38 Kaynak: İHA

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