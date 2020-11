Bakan Kurum: "Bayraklı'daki hasar tespit çalışmaları tamamlandı" - Son Dakika

İzmir'deki deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentte depremin en çok etkilediği ilçe olan Bayraklı'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, kent genelinde ise 75 bin 934 binanın incelendiğini ifade ederek, "Şu an için acil ağır hasarlı bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaştı. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı 383 binamız şu an için tespit edildi" dedi.

İzmir'de 6.6'lık depremin ardından ağır hasar alan binaların yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 9 gündür yoğun bir şekilde vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde çalışan tüm ekiplere teşekkür ettiğini ifade eden Bakan Kurum, "Yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Yine çadır kentlerimizi ziyaret ettik. Taşınma sürecindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tüm kaymakamlıklarımız valiliğimiz koordinasyonuyla süreci yakından takip ediyorlar. Alanda vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa süreci birebir takip ediyor, ihtiyaçları gidermeye devam ediyoruz. Bir taraftan tahliye süreci devam ederken bir taraftan da hastanede yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreci devam ediyor. 24 vatandaşımız şu an itibariyle hastanede tedavi edilmekte. Diğer hastalarımızın tamamı taburcu oldu. Yine sahada 7 bin 128 personelle 933 araçla faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıklayan Kurum, "Bayraklı ilçemizdeki hasar tespit çalışmalarının tamamını bitirdik. İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil ağır hasarlı bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaştı. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı 383 binamız şu an için tespit edildi. İnşallah 3 gün içinde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacak. Bir taraftan da binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz. 16 binanın yıkımı tamamlandı. Orada da vatandaşlarımızın taşınma sürecine destek olarak onları sağlam güvenli ortamlara alıyoruz. Süreci de birebir takip ediyoruz. Güvenli bir şekilde, onları sağlam ve yeni konutlara taşınma süreçlerini tamamlayıp tüm ağır hasarlı binaları bu şekilde yıkıp yapıyor olacağız. Çadır kentlerimizde ve yıkım alanlarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ilişkin başvuru noktaları var. Şu an için 3 bin 800 başvuru var. Bu başvurular hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. İzmirli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu an için 38 milyon TL kaynak aktarıldı Bakanlıklarımızca. Onlar da taşınma, kira ve eşya yardımı olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL, ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL, kiracılara 5 bin TL yardım yapılıyor. Orta hasarlı binalarımız için de ev sahiplerimize 5 bin TL, kiracılara da 2 bin 500 TL taşınma ve kira yardımı ödemeleri her gün tespitler bittikçe vatandaşlarımızın hesabına yatıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon TL vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. DASK çerçevesinde hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde hem de Rıza Bey Apartmanı yanında bir büro açıldı. Bu başvurular da bu alanlara yapılabilir. Yapılan incelemelerde 13 bin 500 hasar ihbarı alındı. Şuana kadar da 7,1 milyon TL vatandaşlarımıza ödeme yapıldı" diye konuştu.

Yapılacak yeni konutlarımıza ilişkin çalışmaların da başladığını ifade eden Bakan Kurum, "5 bin konut projelendiriliyor. 2 bini enkaz ve enkaz alanları yakınında, 3 bini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Hakikaten çok örnek diyeceğimiz zemin+5 kat, 2+1 dairelerden yıkılan evi olan her vatandaşımıza en az 1 daire verecek şekilde planlıyoruz. Fazla dairesi olanlara da rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Bu da sahada çok ciddi bir şekilde gelen talepti. Rezerv alanda çalışmalarımız başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi 1 ay içerisinde hem rezerv alanda hem de yerinde inşaat faaliyetleri başlatılacak. 1 yıl içinde de tamamlanacak şekilde projelerimiz yürütülüyor. AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faizle ödeyecekler. Bu çerçevede enkaz alanları etrafında riskli gördüğümüz tespitlerimizle projeye dahil ettiğimiz vatandaşlarımız da Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ödemelerini yapacaklar. Ödemelerin de yapım maliyetlerinden daha önceki depremlerde olduğu gibi hem altyapı bedelleri düşülerek hem de buradaki maliyetlerde ciddi oranda indirim yapılarak vatandaşımıza çok uygun şartlarda ödeme imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Konteyner kent yapılacak alanda da incelemelerde bulunduğunu söyleyen Kurum, "16 günümüz kaldı konteynerlerin tamamlanmasına ilişkin. Çok daha öncesinde konteynerleri koyup vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek adımları atıyoruz. Bayraklı'da bin konteyner, yine Ege Üniversitesi'nin bulunduğu alanda 312 konteynerin altyapı çalışmaları sürüyor. İlk etapta Bayraklı'daki bin konteyneri yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Şu ana kadar 531 bin kişiye Kızılay koordinasyonunda sıcak yemek hizmeti verildiğini söyleyen Kurum, "Bu kapsamda da hizmetlerimiz devam ediyor. Hem sıcak yemek hem de günlük ihtiyaçları Covid-19 sürecindeki salgın noktasındaki ihtiyaçların tamamı hem çadır kentlerimizde hem de depremzede vatandaşlarımızın kaldığı alanlarda gideriliyor. Vatandaşlarımıza çocuklarımıza her türlü eğitim ve psikososyal destek verilmektedir. Bu kapsamda 33 bin çocuğumuza destek verildi" diye konuştu.

Bugünün Dünya Şehircilik Günü olduğunu da hatırlatan Kurum, "Bu vesile ile tüm şehirlerimize ve vatandaşlarımıza buradan mesaj iletmek gerekirse, biz ülkemizin tüm illerinde 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşümden, millet bahçelerine, atık su arıtma tesislerinden düzenli depolama tesislerine, şehirlerimizin iyileştirilmesine, sosyal konut projelerimize, doğal alanlarımızın miktarının arttırılmasına, korunacak alanlara ilişkin çalışmalara kadar birçok alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesinde açıkladığı manifestonun 8 maddesi Bakanlığımızı ilgilendiriyor. Biz de tüm şehirlerimize ilişkin bu projeleri yürütüyoruz. Amacımız, şehirlerimizin 50-100 yılını planlamak. Vatandaşımızın daha yaşanabilir, daha yeşil, doğal güzelliklerin çok daha fazla korunduğu, sağlam, güvenli şehirlerimizde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada yerelde belediyelerimizle de işbirliği içindeyiz. Vatandaşımızın kentsel dönüşüm noktasında beklenti içerisinde olduğu alanda çalışmaları Bakanlığımız, belediye ile yürütecek. O alanlarda da planlama çalışmalarını yapacağız. Örneğin Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki alanda bir rezerv ve riskli alan çalışması yaparak orada planlama sürecini yürüteceğiz. Yine Adalet Mahallesi için de, planla ilgili Bakanlığımızın vereceği desteklerle katkı sağlayacağız. İnşallah İzmir için tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Vatandaşımızın mahalle mahalle, sokak sokak ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" dedi.

-İHA-