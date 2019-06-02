Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu (1)
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Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu (1)

40 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un esnaf ziyaretinden detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çocuklara oyuncak hediye etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un esnaf ziyaretinden detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çocuklara oyuncak hediye etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çocuklarla da sohbet eden Kurum, onlara oyuncak verdi.
Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu (1)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:18 Kaynak: AA
Murat Kurum, Bayrampaşa, Güncel
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