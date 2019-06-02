Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti (2)
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Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti (2)

46 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un esnaf ziyaretinden detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un esnaf ziyaretinden detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti.
Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti (2)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:12 Kaynak: AA
Murat Kurum, Bayrampaşa, Güncel
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