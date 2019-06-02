Bakan Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti (2)
46 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un esnaf ziyaretinden detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:12 Kaynak: AA
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