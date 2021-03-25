Bakan Kurum: "Bbugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Bbugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

25.03.2021 18:02
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı İlbank Genel Kurul Toplantısı'nda "2012 yılında başlattığı Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı İlbank Genel Kurul Toplantısı'nda "2012 yılında başlattığı Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'da gerçekleştirilen İlbank Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında yapılan yatırımlara dair bilgiler veren Bakan Murat Kurum yapılacak yatımları da açıkladı.

İller Bankası'nın Türkiye'ye katkılarını anlatan Bakan Kurum, "Ülkemizin en köklü kurumlarının başında gelen Bankamız, kurulduğu günden bu yana güçlü ekibiyle yerel yönetimlerimize, mali destek ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. İller Bankası, kendi öz kaynaklarıyla 2003 yılından bugüne kadar 100 bin projeyi bitirmiş ve 84 milyar liralık yatırım yapmış bir kurumdur. Sadece geçtiğimiz yıl 6,5 milyar lira yatırım yapan Bankamız, bugün bedeli 8,5 milyar lira olan 700'e yakın projeyi 81 ilin tamamında sahada sürdürmektedir. İller Bankamız Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesinden Ayder Yaylası'nın altyapısına, İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesinden Konya'dan Kütahya'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar pek çok sokak sağlıklaştırması ile yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor" ifadelerini kullandı.

"1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

İller Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her zaman belediyelerin yanında olduğunu söyleyen Kurum, "Milletimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerçekleştirdiğimiz bu projelerin başında, kentsel dönüşüm geliyor, deprem dönüşümü geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, 2012 yılında başlattığı Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün de; "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle; dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Elazığ ve Malatya'mızda 26 bin, İzmir'imizde 5 bin konutun çalışmalarına süratle devam ediyoruz" diye konuştu.

"5 YILDA 1,5 MİLYON KONUTUN DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Konut yapımının ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Bakan Kurum, "İnşallah hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümle; yılda 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. "Tarihe vefa, geçmişe saygı" sloganıyla; bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Yine, sokak sağlıklaştırma projelerimizle; ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sokağımızı, binlerce binamızın cephelerini yeniliyoruz. Şehir merkezlerine sıkışmış sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyoruz. Bugün; 6 şehrimizde eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıyarak, esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz Bölgemizden başlamak üzere, tüm illerimizde sel ve heyelan riski altındaki bölgeleri dönüştürüyoruz" dedi.

"45 AYRI PROJEDE 7 BİN TARIM KÖY KONUTUNUN YAPIMINI TAMAMLADIK"

Konut yapımının sadece şehirleri kapsamadığını belirten Kurum, "Tarımköy projemizle; daha önce 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımını tamamladık. Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projelerimizi de Ağrı'dan başlattık. 550 milyon liralık yatırım bedeli olan bu projede 341 ahır ve 3 veteriner binası yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trafik sıkışıklığının en önemli etkenlerinden birinin otoparklar olduğuna ve bu konuda da yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Modern otoparklar üretip trafik sıkışıklığını, şehirlerimizdeki araç yoğunluğunu azaltıyoruz. Ülkemizin her yerinde; özellikle şehir merkezlerinde yaşanan trafik sorununu çözecek otopark projelerimizi farklı şehirlerimizde üretmeye başladık. İhtiyaç duyulan yerlere; son derece geniş yeraltı otoparkları, bölge otoparkları yapıyoruz. Tam da bu noktada ifade etmek isterim ki; yapı sektörünün ve vatandaşlarımızın merakla beklediği, yüzlerce kurum ve kuruluşla, sektör temsilcilerimizle yaptığımız yoğun istişare ve çalışmalar sonucunda; yeni otopark yönetmeliğimizi hazırladık ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlememiz çok kapsamlı ancak ben belediye başkanlarımızın huzurunda bazı önemli başlıkları kısaca ifade etmek isterim.

Daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulamasını getirdik. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark; 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark; 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmünü getirdik.

Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğunu kaldırdık. Talebe göre, binanın bodrumunda veya binanın bahçeleri ile bahçe altlarında yapılabilmesinin önünü açtık.

İLÇE BELEDİYELERİ DE BUNDAN BÖYLE BÖLGE OTOPARKLARI YAPABİLECEK

Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalar ile AVM ve Bölge otoparklarında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirdik. Yine bütün AVM'lerde elektrikli şarj istasyonlarının Hızlı Şarj Özellikli olması zorunluluğunu getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca tüm belediyelerimizin bu konuda çok daha etkin olmalarını sağlamış olacağız."

Türkiye'de yaşayan her vatandaşın ev sahibi olana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"TOKİ'mizle şu ana kadar ülkemizde sosyal donatılarıyla beraber toplam 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Son iki yıl içinde de toplam 80 bin konutun teslimini yaptık. Yine 67 il ve 140 projede başlatılan 50 bin sosyal konutun ve 81 ilde 262 ayrı projede yaptığımız 100 bin sosyal konutun inşaatları hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR 57 MİLLET BAHÇEMİZİ TAMAMLADIK"

81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçelerinin, belediye başkanlarının ve halkın hizmetine sunulduğunu aktaran Bakan Kurum, yapılan yatırımları anlatarak "Şu ana kadar 57 Millet Bahçemizi tamamladık. Halen 78 ilimizde 235 projemizde çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorları, yeşil hatları, yeşil yolları da yine sizlerle birlikte yapmaya başladık. Bugün, 22 ilimizde uygulamaya başladığımız Ekolojik Koridorlar, kilometrelerce uzunluğa sahip olacak. Göllerimizi, doğal alanlarımızı, akarsularımızı, bisiklet yolları ve millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak. Tabii olarak; ekolojik koridorlarımızın en önemli ulaşım ağı; bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımız olacak. Son 2 yılda; Bin 300 km bisiklet yolu, 108 km yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Bakın biz bakanlık olarak 2020 yılında belediyelerimize 672 çevre temizlik aracı ve kamyonu hibe ettik. 64 bin 684 çöp konteynırı hibe ettik. Bisiklet ve yürüyüş yolları, sıfır atık projesi uygulamaları, çevre dostu sokak projeleri, atık su ve katı atık tesisleri için toplam 700 milyon lira destekte bulunduk. Yine İller Bankamızla; 339 belediyemizin 407 adet projesi için 690 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyar liralık finansman desteği sağladık" bilgilerini verdi.

(İHA)

geri dönüşüm, Murat Kurum, Bisiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Bbugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık' - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı         
17:44
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu         
15:36
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 18:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Bbugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei