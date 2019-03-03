Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:30
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz