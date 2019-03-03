Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz.

Bakan Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:30 

Murat Kurum, Ekonomi
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