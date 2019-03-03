Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

Bakan Kurum Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları, AK Parti ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kurum'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, buradaki programında ardından, AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

'81 İLİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'

Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Deprem haftası olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Son yaşadığımız olaylar hepimizi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Biz de çalışmalarımıza hız verdik. 81 ilimize genelge gönderdik. Yılda 300 bin konutu dönüştürme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız. Türkiye'de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan'da riskli yapılar tespit edildi. Satıkadın ve Kayı mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ülke çapında yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm seferberliğini Kahramankazan'da da gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası, artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceklerini söyleyerek, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:30 Kaynak: DHA

Kahramankazan, Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı Son 17 Yılda Vatandaşa Toplam 289 Milyar Lira Yardım Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]