Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı
23.03.2021 18:37
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği, Çin ve Kanada ortaklığında düzenlenen Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği, Çin ve Kanada ortaklığında düzenlenen Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.
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