Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2) - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar tarafından karşılanması
Bakan Kurum'un temel atma törenine katılması ve temel atma butonuna basması
Bakan Kurum'un otobüsle ve yürüyerek vatandaşları selamlaması
Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması
Bakan Kurum'un MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ziyareti
Kurum'un AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ziyareti ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA
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