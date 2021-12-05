BAKAN KURUM BEYŞEHİR'DE - Son Dakika
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BAKAN KURUM BEYŞEHİR'DE

05.12.2021 02:08
BAKAN KURUM BEYŞEHİR'DE

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyşehir ziyaretleri kapsamında Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyşehir ziyaretleri kapsamında Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Konya ve ilçelerinde açılış ve ziyaret programları gerçekleştiren Bakan Kurum Beyşehir Ak Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Beyşehir Belediye Başkanlığına geldi. Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın eşliğinde belediye binasındaki fotoğraf sergisi ardından da makama geçildi. Buradaki ziyarette Başkanımız Bayındır, Bakan Kurumdan talep ve projeler için destek istedi. Beyşehir'e yapılan hizmet ve projelere verilen desteklerden ötürü memnuniyetini dile getiren Başkanımız Bayındır, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet erkanına akabinde ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a, Konya AK Parti Yönetim Kuruluna, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Büyükşehir Daire Başkanlarına, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir'e, Beyşehir AK Parti ilçe Başkanı ve Çevre ilçe Başkanlarına, Sivil Toplum Örgütlerine ve Meclis Üyelerine teşekkür etti. Beyşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından buradaki protokol, Anıt Meydanı'nda belediyenin kendi öz kaynakları ile ilçeye kazandırdığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen vidanjöründe aralarında bulunduğu araç ve iş makinelerinin tanıtımına katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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