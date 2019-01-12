Bakan Kurum, Bez Torba Dağıttı

Bakan Kurum, bez torba dağıttı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de vatandaşlara bez torba dağıttı Bakan Kurum, Balıkesir'e müjdeler verdiBALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in işlek noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek bez torba dağıttı.

Bakan Kurum, bez torba dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de vatandaşlara bez torba dağıttı

Bakan Kurum, Balıkesir'e müjdeler verdi



BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in işlek noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek bez torba dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de vatandaşlara bez torba dağıttı. Büyükşehir Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Bakan Kurum, vatandaşlara kolaylık sağlayacak bez torbaları kendi dağıttı. Bakan Kurum, "AK Parti olarak seçim kampanyalarımızda sıfır atık logosunun ve poşetin zararlı olduğu uyarılarının olduğunu hatırlatırım. Şu an yüzde 60-65 oranında azalan poşet kullanımını daha da azaltmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bez torbalara daha kolay ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Balıkesir'e müjdeler verdi

Bakan Kurum, valilikte gerçekleştirdiği Balıkesir İl Danışma Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara'nın ve Ege'nin bereketli toprakların ve yine iki denizimizin komşuluğunu yapan Balıkesir'deyiz. Turizmiyle tarımıyla sanayisiyle zeytiniyle bölgedeki istihdam kapımız milli mücadele şehrimiz Balıkesir'deyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde halka hizmet etmek vatandaşa hizmet etmek amacıyla şehirlerimizi dolaşıyoruz. Bugüne kadar 61 şehrimizi ziyaret ettik. Balıkesir'imizin problemlerini, sorunlarını tüm milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla valimizle istişare ettik. Bu istişareler neticesinde Balıkesir'i bulunduğu konumdan daha yukarılara çekmek adına bazı kararlar aldık. Bu kararları hep birlikte açıklamak istiyoruz. Öncelikli olarak Balıkesir çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Hem hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar hem iki denizimize kıyısı olmasıyla sebebiyle altın topraklara ve gelişme potansiyeline sahip. Bu gelişmeyi biz de düzenli olarak yürütmek istiyoruz. Çarpık kentleşme olmadan çarpık sanayileşme olmadan ve yaptığımız işleri karşısında geçip baktığımız da iyi ki yapmışız dediğimiz işler olması çerçevesinde planlamaya gayret gösteriyoruz. Bu planlama çerçevesinde Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 263 hektarlık alanda 10 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştireceğiz. Bu proje az katlı yerel bir mimariye uygun ve Balıkesir halkının istifade edeceği bir proje olacak. Bu alanın biraz kuzeyinde bir organize sanayi bölgemiz var. Hem orada çalışan vatandaşlarımıza hem alt gelirli vatandaşlarımıza hem de orta gelirli kesime hitap edecek bir proje olacak. İlk etapta bin konutun projesine başlıyoruz. Bir diğer mahallemiz Gümüşçeşmede 46 dönümlük bir arazimiz var. Bu araziyi de yine şehrin mimarisine uygun proje ile yaklaşık 400 bağımsız bölümden oluşacak. Burada ürettiğimiz rezerv konutları yine şehrin merkezindeki kentsel dönüşüm alanındaki rezerv konutlar olarak kullanacağız. Bu sayede şehrimize yeni meydanlar yeni parklar kazandırıp vatandaşlarımızın sosyal anlamda yeni alanlar sağlayacağız. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı Avlulu Evler ve İnşaatçılar Çarşısı projemiz için büyükşehir belediyemiz Altıeylül Belediyemiz ve İl Bank Genel Müdürlüğümüz yapacakları protokol kapsamında burada 900 konut 400 dükkan projesini çok kısa zamanda vatandaşlarımızın rızası çerçevesindeki yüzde 63 bir uzlaşma söz konusu. Bu projeye de hızlı bir süreçte yapacağız" dedi.

"Tarihine özünü yakışacak bir projeyi de uygulamış olacağız"

"Karesi Yeni Mahalle bölgesinde Büyükşehir Belediyemizde 100 dönüm alanı rezerv alan olarak veriyoruz. Yine kentsel dönüşüm projelerinde bu tahsis ettiğimiz alan kullanabilecek" diyen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Çamlık mevki daha önce Büyükşehir belediyemizin başlattığı yaklaşık 400 dönüm araziye şimdi de 350 dönüm hazineye ait araziyi vermek suretiyle 750 dönüm bir millet bahçesini Balıkesir'e kazandıracağız. Bu alanda yürüme yolları, bisiklet yolları millet kıraathanesi ve sosyal alanlar olacak. Bandırma'da entegre su projesi kapsamında atık su arıtma ve kanalizasyon projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin maliyeti 30 milyon euro yani yaklaşık 200 milyon TL. 153 bin kişiye hizmet edecek bu proje şubat ayı içinde ihalesi yapılacak. Bandırma'nın bu sorununu da çözmüş olacağız. Erdek tatlı suda 87 hektarlık bir alan var. Bu alanda yine hem Erdek hem Bandırmalı vatandaşlarımızın yararlanması için yaklaşık 400 konutluk örnek proje gerçekleştireceğiz. Edremit körfez bölgesinde atık su arıtma ve denize derin deşarjını içeren proje yaklaşık 419 milyon bedelli. Bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hem Edremit'in büyük bir problemi hem de tarımı ve turizmi etkileyen bir sorun. Bugünden itibaren bu ortak çalışma ile Avrupa Birliği hibesi kapsamında gerçekleştireceğiz. Etaplar halinde de Balıkesir bölgesindeki ne kadar dere, nehir, akarsu varsa buralarda bulunan sanayileşmeyi kontrol altına almak ve tüm Balıkesir'e atık su arıtma sorunun çözecek ve tarıma katkı sağlayacak da bir proje gerçekleştireceğiz. Erdek atık su arıtma projesi 20 milyon tutarında bunun da Nisan ayında ihalesi gerçekleştirilecek ve atık su arıtma tesisinin inşaatı başlamış olacak. Balıkesir genelinde Dursunbey çöp aktarma istasyonunu ihalesinin gerçekleştireceğiz ve bu sayede Balıkesir'in çöp sorunu ortadan kalkacak. Bunu tamamladığımız da hiçbir ilçede depolama yapmadan kurduğumuz tesiste enerji üreterek tüm bölgenin çöp problemini de çözmüş olacağız. Balıkesirli vatandaşlarımızın paşa cami olarak bildiği Zağnos Paşa Camii etrafında da bir sokak sağlıklandırma projesi yapacağız. Burada sayın başkanımız pazartesi itibariyle bu projeye başlayacak. Bakanlık olarak buraya hem maddi hem de teknik anlamda destek vereceğiz. Tarihine özünü yakışacak bir projeyi de uygulamış olacağız. Dursunbey'de 160 adet sosyal konut projesi gerçekleştireceğiz. Bölge halkına hizmet verecek proje de en kısa zamanda başlayacak."

"Seyit Onbaşı'nın anısını yansıtacak bir millet projesi gerçekleştireceğiz"

Havran'da, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketinde Seyit Onbaşı'nın anısını yansıtacak bir millet projesi gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bu proje 80 dönümde alanda olacak. Yine Havran merkezde sokak sağlıklaştırma projemiz var. Bu projeyi de İl Bank Genel Müdürlüğümüz ve Havran Belediyemiz beraber yürütecekler. Daha önce valiliğimizin buraya büyük destekleri oldu. Buna ilave olarak bakanlığımızın da desteğiyle Havran merkezdeki tarihi 120'ye yakın tescilli binanın olduğu alanda projemizi gerçekleştireceğiz. Tüm bunları gerçekleştirdiğimizde Balıkesir hem istihdam anlamında hem tarihin kültürün ön plana çıktığı şehir anlamında daha iyi noktalara gelecek" dedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz

Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı

AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı