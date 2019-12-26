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Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik...
6 saat önce
Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak' iddiasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak' iddiasıdır. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Kanal İstanbul'un Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile herhangi bir ilgisi yoktur." - ANKARA
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