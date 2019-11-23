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Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:57 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
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"Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"
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