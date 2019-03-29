Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan Sabahı Kaosa Uyanmasını Bekliyor (2)

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50 BİN SOSYAL KONUTA 550 BİN BAŞVURUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu ve Cihanbeyli ilçesinin ardından Konya kent merkezindeki Kapı Camii'nde cuma namazı kıldı, caminin yakınındaki Bedesten Çarşısı esnafını ziyaret etti.

50 BİN SOSYAL KONUTA 550 BİN BAŞVURU



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu ve Cihanbeyli ilçesinin ardından Konya kent merkezindeki Kapı Camii'nde cuma namazı kıldı, caminin yakınındaki Bedesten Çarşısı esnafını ziyaret etti.



Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesine değindi. 550 bin başvuru olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 550 bin üzerinde başvuru gerçekleşti. Bu çok önemli bir sayı. Biz, inşallah Toplu Konut İdaresi olarak 2023 yılına kadar 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz, ama bununda üstüne çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı olan; 'Evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşım kalmasın, riskli binada hiçbir vatandaşım oturmasın' talimatları çerçevesinde bu projeleri yürütüyoruz" dedi.



KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA SAHİPLERİ 7 AY SONRA EVLERİNE KAVUŞACAK



İstanbul Kartal'da 21 kişinin ölümüne neden olan çöken binanın 7 ayda yapılacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:



"Kartal'da bir binamız göçtü ve 21 canımız gitti. Biz oraya 48 gün sonra temel attık ve 7 ay sonrada evlerini vereceğiz. Etrafkatı 10 blokla birlikte. Biz icraat yapıyoruz ve bu icraatlarımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz."



İMAR BARIŞINDAN 17,5 MİLYAR GELİR ELDE EDİLDİ



Bakan Kurum, İmar Barışı'ndan 17.5 milyar gelir elde edildiğini belirterek "İmar barışıyla, vatandaşımızın; elektriğini, suyunu, doğalgazını alamadığı, altyapı hizmetlerinin karşılanamadığı süreçte tüm Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren düzenleme yaptık. Bugüne kadar 10.5 milyon vatandaşımız başvurdu. 17,5 milyar üzerinde geliri de yatırdılar. Bu anlamda vatandaşlarımızın en büyük ev problemlerini aştık. Birçok vatandaşımız, hazine arazileri üzerinde yıllardır oturuyorlar, ancak bu oturdukları yerde mülkiyete konu değiller. Bu problemleri çözüldü. Bu arsalarını alıp, artık mülkiyetlerine sahip olabiliyorlar. Bu çok önemli düzenleme" diye konuştu.



'İMAR KAYIT BELGESİ, O BİNANIN SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERMEZ'



Bakan Kurum, İmar Barışı'nda alınan imar kayıt belgesinin, o binanın sağlam olduğunu göstermeyeceğini söyledi. Kurum, şöyle konuştu:



"İmar Barışı'na başvurmuş bir vatandaşın, imarda yapı kayıt belgesi alması, o binasının sağlam olduğunu göstermez. Yapı kayıt belgesi almışsa, almıştır. O sadece mazeretlerini gidermesi adına, bundan sonraki süreçte, kentsel dönüşümde o haklarıyla girebilir. Balkonunda kaçak vardır, o kaçağını resmi kayıt altına almıştır. O altyapıdan faydalanmıyordur, o altyapıları alabilmesi için o vatandaşımızın yanında olduğumuzun göstergesidir bu. Ama bu binalar riskliyse, deprem riski taşıyorsa, imar barışına başvurması bu riski ortadan kaldırmaz. Risk varsa, vardır. Dönüşmesi gerekecekse o alan dönüşecektir. Kentsel dönüşüme girmesi girecekse de girecektir. Biz bu dönüşümü yaparken, orada o yapıt kayıt belgesi esasları çerçevesinde yapacağız. Aslına bakarsanız, resmiyete kavuşturmadır o."

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