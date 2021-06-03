Son dakika haberi: Bakan Kurum bisiklet etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum bisiklet etkinliğine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Hedefimiz 2023 yılına kadar 3000 km bisiklet yolunu yapmak"

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da katıldığı etkinlikte bisiklete bindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli açılış ve programlar için geldiği Konya'da bisiklet etkinliğine katıldı. Bakan Kurum ve beraberindekiler farkındalık oluşturmak ve 3 Haziran Dünya Maksat Günü nedeniyle Meram Yeni Yol Caddesi'nde bisiklete binerek tur attı.

"Hedefimiz 2023 yılına kadar 3000 km bisiklet yolunu yapmak"

Bisiklet etkinliği sonrası konuşan Bakan Murat Kurum, Konya'nın bisikletin başkenti olduğunu söyledi. Konya'da 515 kilometre bisiklet yolu olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, "Bisiklet köprüleri, bisiklet tramvayı ve bisiklet süren insanlara saygı var. Bizim Türkiye'de bir hedefimiz var. Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinden seyahat edebilsin ve gezebilsin diye bisiklet yolu master plan hazırladık. Bu plan tarihi, doğal ve şehir güzelliklerimizi birbirine bağlayan ve bu güzergah üzerinde vatandaşlarımızın bisikletlerini huzurla bindikleri alanlardan oluşuyor. Hedefimiz 2023 yılına kadar 3000 km bisiklet yolunu yapmaktır. Bu anlamda belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle hep birlikte bisiklet yolu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"İnanıyoruz ki 2023'ün Türkiye'sinde çok daha yeşil alanları fazla Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Konya'da 515 kilometre bisiklet yolunu tamamladıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"540 kilometre bisiklet yolumuzu da projelendirdik. Projesi belediyelerimizle birlikte yürütülmektedir. İnşallah 2023 yılına kadar bu hedefi gerçekleştiriyor olacağız. Pandemi süreci insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. İnsanlarımızın daha sağlıklı olabilmeleri adına doğal güzelliklerden tertemiz havadan faydalanabilmeleri amacıyla bu bisiklet yolunu inşallah tamamladığımızda kesintisiz bir güzergahta doğal güzellikler içerisinde vatandaşlarımız seyahat edebilecekler. Diğer taraftan bisikletin başkenti Konya'mızda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 7 bölgemizi ilgilendiren birçok çevre faaliyetinin açılışlarını gerçekleştiriyor olacağız. Konya'mızda da hem Beyşehir Gölü temizliği için hem de bisiklet yolu açılışı için Cumhurbaşkanımız canlı bağlantıyla bu projelerin açılışını gerçekleştiriyor olacaklar. Bu hafta yaptığımız yatırımlara ilişkin bölgesel açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımız olanca hızıyla devam ediyor. Nerede bir akarsuyumuz ve doğal alanımız varsa bu alanları korumak adına, yeşil alanları korumak adına ve artırmak adına adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnanıyoruz ki 2023'ün Türkiye'sinde çok daha yeşil alanları fazla Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Etkinliğe, Bakan Kurum'un yanısıra AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve vatandaşlar katıldı.