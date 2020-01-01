Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız"

6 saat önce

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Kurum: Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek
Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
02:03 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
01:56 İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Son Dakika
01:54 Hamas'tan, "İsrail'in vergilerde kesinti" kararına karşı ortak hareket çağrısı - Son Dakika
01:53 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 02:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]