Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle bir millettir ki şehit edilebilir, gazi olabilir, fakat esaret altına alınamaz"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin bütün meydanları iradesine sahip çıktı, bir an bile tereddüt etmeden darbecilerle mücadele etti ve hain darbeyi 8 saat içinde bastırdı. Bizim milletimiz öyle bir millettir ki şehit edilebilir, gazi olabilir, fakat esaret altına alınamaz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bakanlık tarafından düzenlenen "Yol, Yolcu, Yolculuk" programına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programın açılış konuşmasını Bakan Kurum yaptı.Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilere ve gazi yakınlarına ise şükranlarını sunarak konuşmasına başlayan Kurum, bundan üç yıl önce 15 Temmuz gecesi, ihanetin, husumetin ve düşmanlığın görüldüğünü belirterek, yine aynı gece bir milletin cesaretini, ferasetini ve eşsiz kahramanlığının da görüldüğünü kaydetti.Tarihe bakıldığında Türk milletine karşı gayri meşru müdahalelerin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "İlk defa, bu denli sistematik, adeta ilmek ilmek işlenmiş bir ihanet senaryosu ve şebekesiyle karşılaşmış olduk. Her ne kadar havadan ve karadan organize bir şekilde milletimize bombalar yağdırmış olsalar da; zelil oldular, rezil oldular ve kendi sonlarını hazırladılar" diye konuştu.Bakan Kurum, 15 Temmuz gecesi bir televizyon kanalında FETÖ tarafından yayınlanan "Türk milleti silahı görünce, dipçiği görünce saklanacak yer arar. Ey millet sakın sokağa çıkmayın" ibaresini hatırlatarak, FETÖ mensuplarının Türk milletinin vatan sevdasını, devlet aşkını ve istiklal ruhunu unuttuklarını ifade etti.İstiklal Harbi'nde olduğu gibi darbe girişimi gecesinde de tepede uçaklar uçurulduğunu, insanların üzerine zırhlı araçlar sürüldüğünü ve mermiler yağdırıldığını vurgulayan Kurum, "Minarelerden yükselen selalarla birlikte, genci yaşlısı, kadını erkeği ve çocuklarıyla elinde bayrağı göğsünde imanıyla 81 milyon bir oldu, tarihimizde olduğu gibi kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli cevabı verdi. O gece herkes tek yürek oldu. Ülkemizin bütün meydanları iradesine sahip çıktı, bir an bile tereddüt etmeden darbecilerle mücadele etti ve hain darbeyi 8 saat içinde bastırdı. Bizim milletimiz öyle bir millettir ki şehit edilebilir, gazi olabilir, fakat esaret altına alınamaz" şeklinde konuştu.Tük milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği üstün başarılara dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, o gece sadece insanların değil, düzenlenen saldırılarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Özel Harekat Daire Başkanlığının ve Ankara Emniyet Müdürlüğü 'nün de gazi olduğunu belirtti.Şehitleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarının altını çizen Kurum, o gece kadınların ve gençlerin de bir destan yazdığını söyleyerek, "Milletimiz engin feraseti ve dik duruşuyla 40 yıllık ihanet planını bir gecede bertaraf etti, tarumar etti. Bugün özgürsek ve geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebiliyorsak bunu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Kurum, 15 Temmuz sonrasında da FETÖ'nün ekonomi, siyaset ve ticaret başta olmak üzere hemen hemen her alanda Türk Devleti ve Türk milletini sıkıştırmak için yoğun bir gayretin içine düştüklerini belirterek, "Fakat biz şuna inanıyoruz ki 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına dönerken Türkiye Cumhuriyeti de daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye olma yoluna girmiş bulunuyordu. Bugünden geleceğe baktığımızda birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.Güçlü bir Türkiye tesis etmek için canla başla çalışacaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin katıldığı programda, yine 15 Temmuz gecesi şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç , yazdığı şiiri seslendirdi. Program sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcıları, şehit aileleri ve gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Öte yandan Bakan Kurum, bakanlıkta açılan 15 Temmuz konulu sergiyi de gezerek sergi hakkında bilgi aldı.