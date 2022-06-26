Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı 'nın Dodurga beldesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum: 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir' - Son Dakika

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