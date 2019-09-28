Son Dakika Haberleri: Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)
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Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)

1 saat önce

BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİBodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı.

Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4), System.String[]

BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİ
Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' villa projesinin imara aykırılık olan bölümlerinin yıkımını saat 15.30'da tamamladı.

Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),


Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:24 Kaynak: DHA
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