Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)
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BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİBodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:24 Kaynak: DHA
BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİ
Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' villa projesinin imara aykırılık olan bölümlerinin yıkımını saat 15.30'da tamamladı.
Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),
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