Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi İş makinelerinin yıkım çalışmaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın...
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:03 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri
Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi
Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi
İş makinelerinin yıkım çalışmaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi.
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