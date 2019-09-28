Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi
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Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi İş makinelerinin yıkım çalışmaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri

Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi

Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi

İş makinelerinin yıkım çalışmaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi.

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi

Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:03 Kaynak: AA
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