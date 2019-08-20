Bakan Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:05 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Bodrum
'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
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