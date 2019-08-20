Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.
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Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:05 Kaynak: AA
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