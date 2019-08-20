Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.

Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un denetimler sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor. - MUĞLA
Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti el ele tutuşarak gezdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]