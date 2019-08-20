Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve beraberindeki heyet, Bodrum
'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla
'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü
arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un denetimler sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor. - MUĞLA
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