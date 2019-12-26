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Bakan Kurum: "Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar...
6 saat önce
Bakan Kurum: "Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar 849 milyon gross tona yükselmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar 849 milyon gross tona yükselmiştir. Bu tabloya göre rakam her yıl katlanarak artacak." - ANKARA
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