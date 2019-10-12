Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

Bakan Kurum: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

45 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.

Bakan Kurum: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Mehmetçik'imizin ayağına taş değmesin. Tüm dualarımız onlarla." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Murat Kurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:51 
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