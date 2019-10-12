Bakan Kurum: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Mehmetçik'imizin ayağına taş değmesin. Tüm dualarımız onlarla." dedi.