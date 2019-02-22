Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Bolu'da

Bakan Kurum Bolu'da

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ İncelemelerinden görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailelerini ziyaretlerinden görüntüler BOLU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bolu TOKi'de incelemelerde bulundu ve şehit ailelerini ziyaret etti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ İncelemelerinden görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailelerini ziyaretlerinden görüntüler BOLU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bolu TOKi'de incelemelerde bulundu ve şehit ailelerini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Murat Kurum, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parke Taşıyla Öldürüldü Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu

Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Bolu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]