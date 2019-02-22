Bakan Kurum Bolu'da
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ İncelemelerinden görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehit ailelerini ziyaretlerinden görüntüler BOLU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bolu TOKi'de incelemelerde bulundu ve şehit ailelerini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:17 Kaynak: AA
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