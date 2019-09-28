Bakan Kurum: "(Borçka'da) Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacak"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları (1) MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:03 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları (1) MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (1)
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