Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Borçka'da) Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacak"
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Bakan Kurum: "(Borçka'da) Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacak"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları (1) MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları (1) MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (1)

Bakan Kurum: (Borçka'da) Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede yapılacak

Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:03 Kaynak: AA
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