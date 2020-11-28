Bakan Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün"

28.11.2020 14:27
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek kentte yapımı süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek kentte yapımı süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, "Bugün Samsunlu vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Alt yapı yatırımları ve kentsel dönüşüm alanlarının temel atma törenleri ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve bürokratların da yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "31 Mart seçimlerinden önce de Samsun'a gelmiştiniz. O mahallelerimizin heyecanına şahitsiniz. 1.5 yıl geçmeden bütün o çalışmalar yapıldı ve şuanda 4 tane ihale gerçekleşti. Samsun'da kentsel dönüşüm etkin ve yaygın bir şekilde sürüyor. Sanayi dönüşümünü de başlatmış olduk. Size Samsun çok şey borçlu. Samsun'un geleceğinde, tarihinde çok büyük bir yeriniz olmuş oldu. Bu konuda hemşehrilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.

KURUM: "BUGÜN SAMSUN İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Samsun'a verdikleri sözü hatırlatarak şunları söyledi:

"Başkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir şehircilik manifestomuz var. Bu manifestoyla birlikte biz Samsun'umuzun geleceği ve vatandaşlarımız için yapılacak tüm adımları adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde atacağımızı söylemiştik. Şehrin içinde köhneleşmiş, yıkılma riski olan tüm yapıların etaplar halinde kentsel dönüşüme tabi tutulacağını söylemiştik. Millet bahçeleriyle daha fazla yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracağımızı, sıfır atık projeleriyle belediyelerimizin artık çöplerini ayrıştırarak toplayacağını, yine belediyelerimizin gerek altyapı gerekse üst yapıya ilişkin tüm projelerine destek olacağımızı, burada hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin hepsine eşit mesafede hizmet getireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASININ MUTLULUĞU VE GURURU"

Bugünün Samsun için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Deprem riskini çok yüksek oranda taşıyan ve köhneleşmiş, yıkılma riski olan hem İlkadım hem de Canik ilçelerimizdeki yapılar ile yine şehrin içinde kalmış ama köhneleşmiş Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınarak burayı şehrimize yakışacak bir alan inşa edeceğiz. Bugün Samsun için tarihi bir gündür. Samsun 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmuştur. Tüm Türkiye'ye örnek olacak davranış sergilemiştir. Bize düşen Samsunlu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Biz de hep birlikte başkanımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, bakanlıklar olarak tüm ekibimizle birlikte Samsun'a hizmet etmek adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz o işleri yapmak suretiyle Samsun'u hem bölgesinde hem Türkiye'de lider şehir haline getirecek adımları hep birlikte atacağız. Bugün vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tutulmasının mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. İnşallah 2023, 2053, 2071'e giden yolda Samsun'umuz için yapılacak tüm işleri yereldeki tüm dinamikleriyle, vatandaşımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle istişare ederek adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Tüm projelerimiz şimdiden Samsunlulara hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir, Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm alanları ve şehre yapılan, yapımı devam eden projelerle ilgili sunum yaptı.

(İHA)

Bakan Kurum: Bugün Samsun için tarihi bir gün
Bakan Kurum: Bugün Samsun için tarihi bir gün
Bakan Kurum: Bugün Samsun için tarihi bir gün
Bakan Kurum: Bugün Samsun için tarihi bir gün
Bakan Kurum: Bugün Samsun için tarihi bir gün

Mustafa Demir, Murat Kurum, Samsun, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Bugün Samsun için tarihi bir gün' - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei