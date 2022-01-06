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BAKAN KURUM BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR - Son Dakika

BAKAN KURUM BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR

06.01.2022 18:50

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'zulüm 1453'te başladı' diyorlar ya. Aslında onlar Batı'nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Tanıtım Günleri programına katıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de katıldı.

Bakan Kurum programda yaptığı konuşmasında, Bu yıl başarıdan başarıya koşan Konyaspor'umuzun süper ligde zirveyi zorladığını görüyoruz. Bizleri ikinci sırada olmaları oldukça mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki; göğsünde çift başlı kartalıyla Konyaspor'umuz, 100. yılında Avrupa'da boy gösterecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şampiyonluğa oynayacak bir takım olacaktır. İnşallah 42 bin kişilik dev stadyumumuzda, Türkiye'nin ilk yeşil tribününde bu başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz diye konuştu.

CHP'NİN KARANLIK ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ YENİDEN HORTLAMIŞ

Murat Kurum, Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki, CHP'nin karanlık ortaçağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz Şu anda biz Yenikapı'dayız. Sultan Fatih'in; Batı'nın karanlık ortaçağını kapattığı yerdeyiz. Yeniçağı başlattığı İstanbul'dayız. Müsaadenizle ben CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'zulüm 1453'te başladı' diyorlar ya. Aslında onlar Batı'nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul'un fethini hazmedemeyenler işte bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih'in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye'yi bu zihniyetin götürmek istediği Ortaçağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde konuştu.

NE OLDU DA BİR ANDA BU KARANLIK ZİHNİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kurum, Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracatta rekorlar kırıyor, büyüme oranlarında hızlı bir ivme yakalıyor. Yine asgari ücret ve memur maaşlarında büyük artışlar yapılıyor, dev yatırımlarla istihdam artırılıyor, kur oyunlarıyla fırlatılan dolarlar, dövizler dengeye getiriliyor. İşte bakın hepsi ülke ekonomisi kötüye gidecek diye beklerken, dolar 25 lirayı görsün diye ellerini ovuştururken, bir anda beklemedikleri bir şokla karşılaştılar. Daha nice şoklar yaşamaya devam edecekler. Çünkü biz bu canımız bu tende durdukça; milletimize hizmet etmeye, değerlerimizi yaşatmaya, çocuklarımızı yetiştirmeye, gençlerimizi büyük Türkiye idealine hazırlamaya; aşkla, şevkle ve ısrarla devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU BEŞTELSİZ MİLLET BAHÇEMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kurum, Burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah, gelecek hafta yine kadim başkentimizde olacağız. Aziz İstanbullularla, sizlerle birlikte içerisinde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, koku ve ses bahçeleri, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 55 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi bu güzel açılışımıza davet ediyorum dedi.

BAKAN KURUM BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR
BAKAN KURUM BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR
BAKAN KURUM BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR

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Murat Kurum, İstanbul, Hani, 1453, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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