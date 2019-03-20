Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Buradaki Tarımı, Hayvancılığı Daha Organize Halde Yapacak Her Türlü Projeyi Yapmak...

Bakan Kurum: "Buradaki Tarımı, Hayvancılığı Daha Organize Halde Yapacak Her Türlü Projeyi Yapmak...

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, STK temsilcileri ile bir araya geldiği toplantında konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, STK temsilcileri ile bir araya geldiği toplantında konuştu. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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