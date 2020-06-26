Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı (2) - Son Dakika

BAKAN KURUM, DENİZ UÇAĞIYLA PROJELERİN YAPILACAĞI ALANLARI DENETLEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Körfezi'nde bulunan deniz uçağıyla, kentin çeşitli noktaları ve yatırım yapılacak alanları havadan denetledi. Bakan Kurum, uçuş sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Millet bahçesi yapılacak alanın İzmit'e büyük bir değer katacağını belirten Bakan Kurum, "Bugün hem Kocaeli'mizin sorunlarını birlikte istişare ettik, hem de projelerimizi yerinde görme fırsatımız oldu. Büyükşehir belediyemize ait deniz uçağımızla ki, Türkiye'de 3 uçaktan bir tanesi, hakikaten Kocaeli'mizin geneline ilişkin tüm alanları görme fırsatı bulduk. Millet bahçemizi yerinde inceledik ki, 200 bin metrekarelik, sulak alanı da içine aldığınızda 1 kilometrekareye ulaşan bir millet bahçesi. Havadan da gördük. Yapıldığı zaman hakikaten Kocaeli'mize çok büyük değer katacak, vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği önemli bir alan olacaktır. Ardından İzmit ilçemizdeki kentsel dönüşüme alınan Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm alanını yine havadan gördük. Orada da TOKİ eliyle hakikaten İzmit'imize, Kocaeli'mize yakışacak çok önemli bir projeyi inşallah yıl sonu başlatmış olacağız" dedi.