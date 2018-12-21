Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesinde

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesinde

10 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesinde, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum Büyükşehir'de yaptığı açıklamasında Şanlıurfa'da yeşil alan bakımından büyük değişimler yaşandığını belirterek Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve ekibine teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa temasları çerçevesinde akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşlik ettiği ziyarette Bakan Kurum'u Başkan Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosu karşıladı.

Bakan Kurum ziyaretinde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Şeref Salonuna geçerek Şeref Defterini imzaladı. Ardından Bakan Kurum'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bakanımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bakanımız Şanlıurfa'daki projelerle ilgileniyor ve yeni projeler noktasında şehrimizi yakından takip ediyor. Kendisine şehrimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Bakan Kurum ise yaptığı değerlendirmesinde, "Kedim şehrimiz Şanlıurfa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Sabahtan itibaren Şanlıurfa'mızı yakından ilgilendiren bir çok proje hakkında çalışmalar yaptık. Birçok proje üzerinde kararlar aldık. Ben, başta Başkanımıza bu süreçte Şanlıurfa'ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Şanlıurfa'da yapılması gereken dönüşüm projeleri olsun, park bahçeler olsun çok güzel çalışmalar sergilenmiş. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah yeni dönemde de başkanımızın başarılarının üzerine yeni başarılar eklemek üzere Urfa'mızı hak ettiği noktaya çıkarmak adına bir çok proje gerçekleştireceğiz. Bizler de Bakanlık olarak projelerimizin takipçisi ve destekçisi olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum ve heyet ardından başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Kurum ve heyet Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:47 Kaynak: İHA

nihat çiftçi, Şanlıurfa, Murat Kurum, Politika
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