Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı" - Son Dakika

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı"

05.11.2020 13:16

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hasar tespitlerinin devam ettiğini, bugün itibarıyla 153 kişiye 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hasar tespitlerinin devam ettiğini, bugün itibarıyla 153 kişiye 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldığını açıkladı.

Kurum, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, yoğun ve titiz şekilde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında 107 kişinin enkazdan kurtarıldığını hatırlatarak, çalışmalara katılan herkese teşekkür etti.

Depremde yaralananlardan 36'sının tedavisinin devam ettiğini bunlardan 7'sinin yoğun bakımda bulunduğunu ve 5'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Kurum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte geçici barınma, hasar tespit ve kalıcı konutların yapımı üzerinde yoğunlaşacaklarını belirterek, "İzmir'in yeniden inşasına ilişkin adımlarımızı atacağımız iş süreçlerine giriyoruz." dedi.

Şehir Hastanesinin yanında Türkiye'ye örnek olacak 5 bin bağımsız bölümlük, hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Kurum, inşaatlarına 1 ay sonra başlancak konutların, 1 yıl içinde de bitirileceğini söyledi.

Kurum, Seferihisar'da tsunamiden etkilenen 33 konut ve 189 iş yerine 1 milyon 904 bin lira ödeme yapıldığını, iş yerleri için ödemelerin tamamlandığını, bugün Doğal Afetler Sigortaları Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Sigortalar Birliği başkanlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

İzmir depremini DASK açısından değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 10 milyon olan zorunlu deprem sigortalısının 635 bini İzmir'de. Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra DASK başvuruları 14 ilden 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda. Bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi." dedi.

Bakan Kurum, DASK hasarlarının tespitlerinin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır. Koordinasyonun daha hızlı ilerlemesi açısından da hasarın yoğun olduğu Rıza Bey Apartmanı kenarında mobil ofisimizi kuruyor olacağız. Vatandaşlarımız DASK'la ilgili her türlü sorunlarını bu ofise iletebilirler. Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3 bin 924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık."

Vatandaşların ağır hasarlı binalara kesinlikle girmemesi gerektiğini kaydeden Kurum, 5 ilçenin yanı sıra Bayraklı'da 24 mahallede kurulan koordinasyon merkezlerinde vatandaşların her türlü sorununu çözmek için çalışıldığını kaydetti.

Kurum, DASK sigortasının zorunlu deprem sigortası olduğunu hatırlatarak, vatandaşların sigortalarını yenilemesi gerektiğini kaydetti.

"Çadırlarda 8 bin 553 vatandaşımız kalmaktadır"

Koordinasyon merkezlerine 3 bin 300 başvurunun alındığını, bunların hızlı bir şekilde yanıtlandığını belirten Kurum, "Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaklaşık 11 milyon lira yardım yapılmış durumdadır." diye konuştu.

Bakan Kurum, bin konteynerlik alanda çalışmaların 18 gün içinde tamamlanacağını belirterek, "Ege Üniversitesi Kampüsü içinde de 312 konteynerlik geçici barınma ihtiyacı için alan çalışması başlattık. Şu ana kadar 4 bin 469 çadır sevk edildi, 3 bin çadırımız kuruldu, fiilen 879 çadırımız boş durumda, çadırlarda 8 bin 553 vatandaşımız kalmaktadır." dedi.

Barınma ihtiyacı için özel yurtlarda, misafirhanelerde, spor tesislerinde 11 bin kapasiteli yerin bulunduğunu da belirten Kurum, sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü, şu ana kadar 19 bin genç ve çocuğa psikososyal destek verildiğini sözlerine ekledi.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı

Murat Kurum, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapıldı' - Son Dakika


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