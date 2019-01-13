Bakan Kurum: "Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde Sona Gelindi"

Bakan Kurum: "Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde sona gelindi" Bakan Kurum Çamlıca Camii'nin son durumu hakkında bilgi aldıİSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'ni gezerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum: "Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde sona gelindi"

Bakan Kurum Çamlıca Camii'nin son durumu hakkında bilgi aldı



İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'ni gezerek son durumu hakkında bilgi aldı. Çamlıca-Libadiye Tünelinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hem Çamlıca, hem Üsküdar, hem Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltacak, hem de bu bölgeye ulaşımı sağlayacak tünel projemiz de sonuna geldi" dedi.

İnşası bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii'nin çalışmalarını yakından inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk eşlik etti. Caminin bin 50 kişilik konferansa salonu, kütüphanesi, kıraathanesini ve çevre düzenlemesini inceleyen bakan Kurum yetkililerden bilgi aldı.

"Camimiz, bu dönemin mührü olarak ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çamlıca Tepesi'nde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camii'nde bugün bizim dönemimizde mühür olabilecek ve Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'nı selamlayan Çamlıca Camii'ni hep birlikte ziyaret ettik. Projenin hamisi cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli olarak bu projeyi, İstanbullulara, Üsküdarlılara kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Baktığımızda bu cami içinde sadece ibadet değil, konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı müzeler, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphaneler içinde çocuklarımızın eğitim alacağı, hoş vakit geçireceği mekanlar yer alıyor. Bin 50 kişinin aynı anda dinleyebileceği konferans salonumuz var. 7 gün 24 saat bu bölgede hizmet verecek camimiz, bu dönemin mührü olarak ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi.

"Tünel projemiz de sonuna geldi"

Çamlıca Camii çevresinde yapılan düzenlemelere ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Biz, sadece Camide değil Çamlıca Cami dışında da büyük bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu proje ile birlikte hem büyükşehir hem Üsküdar Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da camimizin etrafında hem cami çevre düzenlemesi hem antenlerimizin nakli ve Libadiye Kavşağı'ndan direk buraya ulaşım sağlayacak. Tünel projesini Büyükşehir belediyemiz gerçekleştirdi. Hem Çamlıca, hem Üsküdar, hem Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltacak hem de bu bölgeye ulaşımı sağlayacak tünel projemiz de sonuna geldi. Diğer taraftan cami, etrafında millet bahçeleri, millet kıraathanelerinin olduğu çok güzel yaşam alanları var. Bu yaşam alanlarında cemaatimiz, halkımız vakitlerin dışında da bölgede sosyal faaliyeti yapabilecek" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan açılış için uygun bir tarih bekliyoruz"

"Üsküdar Belediyemiz ve Bakanlığımızda bu bölgede 180 dönüm alan üzerinde bir kentsel yenileme projesi yapıyoruz" diyen Kurum, "Dolayısıyla cami etrafında bizim kültürümüze uygun yaşam alanları projesiyle bu kentsel dönüşümü başlattı. Nisan ayı itibari ile burada temel atarak cami ve çevresindeki yaşam alanları için bu dönüşüm projesini gerçekleştirmiş olacağız. Ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olacak bizim tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtacak projeleri de İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. 2013 yılında başladı camimiz bugün 2019 Ocak ayına geldiğimizde çok kısa sürede tamamlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Açılış Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımızdan açılış için uygun bir tarih bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzonspor'la Sözleşmesini Fesheden Onur Kıvrak, Futbolu Bıraktı

Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek

Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor

Sivasspor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Fatih Aksoy ile Resmi Sözleşme İmzaladı