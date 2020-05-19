Bakan Kurum, Çankırı'da yapımı devam projeleri inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Çankırı'da yapımı devam projeleri inceledi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var.

Bakan Kurum, Çankırı'da yapımı devam projeleri inceledi, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var. Çerkeşimizi Kızılcahamam ile birleştiren bir kültür aksı haline getirecek, Ankara'nın bir mesire alanı, bir kültür, turizm alanı haline getirecek adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki programının ardından Çerkeş'e gelerek Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin AKbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı. Ardından Bakan Kurum, yeni çarşı konut ve iş yeri projesi, yeni hayvan pazarı projesi, 4. Murat Hamamı ve koruma alanındaki eski iş yerlerini sağlıklaştırma projelerine ilişkin çalışmaları inceledi. Bakan Kurum, Pir-Sani Türbesi'ni de ziyaret ederek burada gündeme dair açıklamada bulundu.


"Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var"


Konuşmasına 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bakan Kurum, salgın dolayısıyla ara verilen ziyaretlere kurallar çerçevesinde devam ettiklerini söyledi. Kurum, "Çerkeş için adımlar atmak üzere istişare gerçekleştirerek ve bu istişare neticesinde karar almak suretiyle projelerini devam ettiriyoruz. Bu çerçevede 500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var. Çerkeşimizi Kızılcahamam ile birleştiren bir kültür aksı haline getirecek, Ankara'nın bir mesire alanı, bir kültür, turizm alanı haline getirecek adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri Çerkeş Yeni Mahalle Dönüşüm Projesi. 46 bin metrekarelik alanda bu projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.


"Projeyi 77 milyon lira yatırım maliyetiyle ilk etabını gerçekleştiriyor olacağız"


Projenin etaplar halinde yapılacağını ifade eden Kurum, "Bu projeyle birlikte şehrin içinde şehir meydanı, meydan altında otoparkı, konutlarımız, yine belediye binamız ve bu çerçevede 148 konut 40 dükkanın olduğu önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyor olacağız. Yapmış olduğumuz master plan çerçevesinde bu adımları atacağız. Yaptığımız zaman da inanın Çerkeşimize yakışacak. Belki Çerkeş'in 50-100 yılını hesap ettiğimiz master plan çerçevesinde bu adımları atacağız. Projeyi 77 milyon lira yatırım maliyetiyle ilk etabını gerçekleştiriyor olacağız. Diğer taraftan Çerkeşimize ilişkin tarihi yapıları ihya ederek gelecek nesillere korunmuş bir şekilde aktarmak adına bu yapıların restorasyon işlerini, sağlıklaştırma işlerini Belediye ve Valiliğimizle birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede mevcut belediye binamızın karşısında bulunan 4. Murat dönemine ait kervansaraylar, hamamlar ve 4. Murat Camimizin olduğu alanda ticari ünitelerin restorasyonu için belediyemize hibe desteği sağlayarak oradaki ticari ünitelerin restorasyonunu bu sene İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğiz" şeklinde konuştu.


"Çerkeş'te bulunan Avrupa'nın en büyük entegre tesisine yakışır çalışma yapacağız"


Bakan Kurum son olarak şunları dile getirdi:


"Organize hayvancılık yapılabilecek ahırların olacağı, şehrin çeperinde hem çiftçilerin rahat şartlarda üretim yapabileceği hem de Çerkeş'te bulunan Avrupa'nın en büyük entegre tesisine yakışır çalışma yapacağız. Şu an bulunduğumuz Pir-i Sani hazretlerinin türbesinin etrafında da bu yıl sokak sağlıklaştırma projeleri, buradaki tescilli yapıların, kültürel yapıların restorasyonunu yaparak bu binalarda müze, kütüphane, millet kıraathanesi gibi hem gençlerimizin hem vatandaşımızın hizmet alacağı alanları üreteceğiz. 100 bin sosyal konut kapsamında yaklaşık 150 konutu Çerkeşimize inşa ediyoruz. Bu kapsamda buradaki hem çalışan vatandaşlarımız için hem de hemşehrilerimiz için konutlarımızın inşasını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede 81 ile Millet Bahçesi projemiz var. Belediyemiz millet bahçesiyle ilgili çalışmalarını da yürütüyor. O çalışmalara da bakanlık olarak her türlü desteği verip inşallah Çerkeşimizi 2023'e giden yolda daha yaşanabilir bir marka şehir olacak adımları da atmış olacağız." - ÇANKIRI

Çankırı, Çerkeş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 07:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Çankırı'da yapımı devam projeleri inceledi - Son Dakika

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