Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Cannes'da

Bakan Kurum Cannes'da

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uluslararası MIPIM 2019 fuarına katılan ülkelerin çadırlarını ziyaret etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uluslararası MIPIM 2019 fuarına katılan ülkelerin çadırlarını ziyaret etti.

Fransa'nın Cannes kentinde 3 gün sürecek uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'da İstanbul çadırının açılışını yapan Kurum, daha sonra Paris, Londra ve Moskova çadırlarını gezdi.

Moskova çadırında Moskova Hükümeti Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Sergey Cheremin'le bir araya gelen Kurum, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Cheremin'e bilgi veren Kurum, daha sonra Moskova Kentsel Gelişim ve İnşaattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marat Khusnullin'le görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Murat Kurum, Moskova, Güncel
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